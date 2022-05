Bonus edilizi, in stand by concessionari 5,2 mld crediti ceduti (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – A quanto ammontano i Bonus edilizi in attesa di accettazione da parte dei concessionari? A 5,2 miliardi di euro circa (5,17 mld), secondo gli ultimi dati dell’Agenzia delle entrate, aggiornati al 19 maggio. A fornire i numeri è il sottosegretario al ministero dell’Economia, Maria Cecilia Guerra, in risposta a un’interrogazione in commissione Finanze a palazzo Madama. I senatori hanno chiesto l’esatto ammontare, dai dati dell’Agenzia delle entrate, distinti per annualità e tipologia di Bonus, dei crediti di imposta da Bonus edilizi ceduti dai contribuenti e non ancora accettati dai cessionari dopo 30 giorni, quale risultante dalla piattaforma web di cessione dei crediti. Il numero di rate cedute, complessivamente, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – A quanto ammontano iin attesa di accettazione da parte dei? A 5,2 miliardi di euro circa (5,17 mld), secondo gli ultimi dati dell’Agenzia delle entrate, aggiornati al 19 maggio. A fornire i numeri è il sottosegretario al ministero dell’Economia, Maria Cecilia Guerra, in risposta a un’interrogazione in commissione Finanze a palazzo Madama. I senatori hanno chiesto l’esatto ammontare, dai dati dell’Agenzia delle entrate, distinti per annualità e tipologia di, deidi imposta dadai contribuenti e non ancora accettati dai cessionari dopo 30 giorni, quale risultante dalla piattaforma web di cessione dei. Il numero di rate cedute, complessivamente, ...

