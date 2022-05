Blanco e la mano della fan al concerto per Radio Italia «È una molestia» | «No | è normale»

_TYPEONEGATIVE_ : RT @Cambiacasacca: Leggo polemiche assurde e gente che biascica di violenza perché una fan ha messo la mano sul pacco di Blanco. Vi ricordo… - LucianoLuca7 : RT @Cambiacasacca: Leggo polemiche assurde e gente che biascica di violenza perché una fan ha messo la mano sul pacco di Blanco. Vi ricordo… - Cami71Michele : RT @Ivan__soli: Su fb parlano della mano sul pacco di Blanco... Roba che Jim Morrison scansate - DeodatoRibeira : RT @Cambiacasacca: Leggo polemiche assurde e gente che biascica di violenza perché una fan ha messo la mano sul pacco di Blanco. Vi ricordo… - francesala : RT @Cambiacasacca: Leggo polemiche assurde e gente che biascica di violenza perché una fan ha messo la mano sul pacco di Blanco. Vi ricordo… -

... il video postato su Tik Tok da un'altra sua fan che, suo malgrado, lo stava filmando proprio in quell'istante: ' Grazie alla ragazza che mette lasul c… dirovinandomi il video ...La signorina che per prima ha pubblicato il video su TikTok non si distingue per eleganza: "Grazie alla ragazza che mette lasul ca..o dirovinandomi la ripresa dove lui prende per...Saranno a Tirana anche Rosella Sensi e Edoardo Leo. Partito anche Cristian Totti che si incontrerà con papà Francesco in Albania ...“Se devo essere sincero per me fatti come questo non furono una tragedia”, queste le sue parole. pic.twitter.com/XmsbsJifK7 — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) May 25, 2022 Se devo essere sincero per me ...