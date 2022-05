Becker trasferito in un carcere per “stranieri”: verrà espulso dall’Inghilterra (Di mercoledì 25 maggio 2022) Boris Becker è stato trasferito in una prigione per criminali stranieri, ed è il segnale, scrive il Guardian, che sarà espulso dal Regno Unito una volta scontata la pena. Secondo il Times, l’avvocato di Becker ha detto ai giornalisti che l’ex campione di tennis è stato stato trasferito all’HMP Huntercombe, nell’Oxfordshire. Finora era rinchiuso nella prigione di Wandsworth – una delle più fatiscenti strutture inglesi – e deve scontare due anni e mezzo di reclusione per aver nascosto 2,5 milioni di sterline di beni alla procedura fallimentare. Almeno metà della pena è da scontare in carcere. Huntercombe è un istituto di categoria C, il che significa che ha un basso livello di sicurezza. Becker vive nel Regno Unito dal 2012 ma non ha la cittadinanza ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Borisè statoin una prigione per criminali, ed è il segnale, scrive il Guardian, che saràdal Regno Unito una volta scontata la pena. Secondo il Times, l’avvocato diha detto ai giornalisti che l’ex campione di tennis è stato statoall’HMP Huntercombe, nell’Oxfordshire. Finora era rinchiuso nella prigione di Wandsworth – una delle più fatiscenti strutture inglesi – e deve scontare due anni e mezzo di reclusione per aver nascosto 2,5 milioni di sterline di beni alla procedura fallimentare. Almeno metà della pena è da scontare in. Huntercombe è un istituto di categoria C, il che significa che ha un basso livello di sicurezza.vive nel Regno Unito dal 2012 ma non ha la cittadinanza ...

