Beautiful anticipazioni | Flo una Logan o una Spencer? Periodo d’oro per la ragazza

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Che cosa succederà nella puntata diche ci aspetta in onda domani, 26 maggio 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news e leche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Purtroppo è uncomplicatissimo per Liam e Hope. Lanon vede via d’uscita e pensa al divorzio come soluzione finale. Liam ha fatto di tutto per provare a convincere Hope a cambiare idea ma al momento, la figlia di Brooke, sembra essere irremovibile. vanno invece molto bene le cose per l’altro, Wyatt… Wyatt (Darin Brooks) chiede a Flo (Katrina Bowden) di sposarlo: in un prossimo futuro dovrà cambiare di nuovo cognome, stavolta assumendo quello. Flo accetta la proposta! Shauna (Denise Richards) è grata a Brooke (Katherine ...