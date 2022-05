Autostrade, al via da oggi ‘Wonders. Scopri l'Italia delle Meraviglie' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag.(Adnkronos) - Un viaggio alla riscoperta del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico dell'Italia. È quello che parte oggi con “Wonders. Scopri l'Italia delle Meraviglie', la nuova iniziativa che lancia Autostrade per l'Italia per accompagnare i viaggiatori attraverso il Belpaese. E lo fa con una piattaforma multicanale che raccoglie i contributi di partner di primaria importanza come la Commissione nazionale Italiana per l'Unesco, Touring Club Italiano, WWF e Slow Food Italia, gli Enti territoriali e gli stessi viaggiatori. Wonders accompagna il viaggiatore nei diversi momenti del viaggio, dalla pianificazione all'arrivo, attraverso un ecosistema di strumenti digitali e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag.(Adnkronos) - Un viaggio alla riscoperta del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico dell'. È quello che partecon “Wonders.l'', la nuova iniziativa che lanciaper l'per accompagnare i viaggiatori attraverso il Belpaese. E lo fa con una piattaforma multicanale che raccoglie i contributi di partner di primaria importanza come la Commissione nazionalena per l'Unesco, Touring Clubno, WWF e Slow Food, gli Enti territoriali e gli stessi viaggiatori. Wonders accompagna il viaggiatore nei diversi momenti del viaggio, dalla pianificazione all'arrivo, attraverso un ecosistema di strumenti digitali e di ...

