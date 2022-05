Assegno unico e universale per i figli a carico, question time con Bonetti (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 25 maggio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti (foto), risponderà a interrogazioni sugli interventi integrativi e correttivi della disciplina in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico (Lepri – PD); sui tempi per l’adozione dei decreti attuativi della legge n. 32 del 2022 in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia e iniziative volte a risolvere le criticità conseguenti all’applicazione della normativa sull’Assegno unico e universale per i figli a carico ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 25 maggio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena(foto), risponderà a interrogazioni sugli interventi integrativi e correttivi della disciplina in materia diper i(Lepri – PD); sui tempi per l’adozione dei decreti attuativi della legge n. 32 del 2022 in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia e iniziative volte a risolvere le criticità conseguenti all’applicazione della normativa sull’per i...

