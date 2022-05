Anas | Cassia chiusa altezza La Storta per incidente

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – A causa di unstradale, il transito è temporaneamente interdetto lungo la statale 2 “”, in entrambe le direzioni, all’del km 20,500 a Roma in località “La”. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti un mezzo pesante ed una moto causando il ferimento di una persona. Sul posto sono presenti le squadree le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Così in un comunicato. (Agenzia Dire)