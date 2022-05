Almeno uno dei prossimi iPhone 14 è in ritardo di produzione (Di mercoledì 25 maggio 2022) La causa è la pesante politica di lockdown in Cina, che avrebbe rallentato l'approvvigionamento di circa tre settimane Leggi su wired (Di mercoledì 25 maggio 2022) La causa è la pesante politica di lockdown in Cina, che avrebbe rallentato l'approvvigionamento di circa tre settimane

Advertising

OptaPaolo : 9 - Juan #Cuadrado è uno dei soli cinque difensori ad aver fornito almeno quattro assist e segnato almeno quattro g… - ItaliaStartUp_ : Almeno uno dei prossimi iPhone 14 è in ritardo di produzione - _rugiada__ : @nicogio27 @lovevtalk Damn, guarda quanto sto male perché uno che non ha mai sentito il tocco di una donna oltre al… - fralvsmin : il fatto che io abbia già deciso che quando inizierò a percepire uno stipendio mensile almeno 50€ finiranno in kpop… - Makkoto80 : @Daje77 Una sera ho passato almeno due ore con un unico gettone; ad ogni giro ne trovavo uno in pista. Poi ho scope… -