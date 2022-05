Alex Wyse canta Sogni Al Cielo nella sua stanza: il web impazzisce (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il video postato da Alex Wyse Dopo la fine dell’esperienza ad Amici 21, Alex Wyse ha ufficialmente dato il via alla sua carriera. Tra soli pochi giorni infatti uscirà il primo EP del cantante, intitolato Non Siamo Soli. Il disco conterrà non solo i singoli che l’ex allievo del talent show ci ha presentato in L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il video postato daDopo la fine dell’esperienza ad Amici 21,ha ufficialmente dato il via alla sua carriera. Tra soli pochi giorni infatti uscirà il primo EP delnte, intitolato Non Siamo Soli. Il disco conterrà non solo i singoli che l’ex allievo del talent show ci ha presentato in L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Alex torna nella sua stanza e incanta il web con la sua 'Sogni al cielo' (VIDEO) - milanobachata : sto facendo altre canzoni Bene alex wyse come stiamo - aalexsmile : RT @_louxxsunshine_: scusate ma sto piangendo - blackma41625250 : Raga se la fonte per l'omaggio a Dalla è questo articolo, non è ufficiale. Bisogna aspettare di avere info da fonti… - laalcolizzata1 : RT @imgiorgjaw: attualmente piangendo per questo -