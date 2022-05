A Uomini e Donne arrivano le scuse di Fabio a Tina Cipollari: “Ho fatto la figura del cioccolataio” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Puntata dedicata alla sfilata quella di Uomini e Donne in onda oggi, 25 maggio 2022. Nello studio di Canale 5 i cavalieri hanno sfilato cercando di conquistare le Donne con l’arma della seduzione. Tra gli altri, anche il fotografo Fabio, è stato protagonista in passerella. Aveva scelto di suonare una canzone alla tastiera, per mostrare le sue doti da conquistare e da seduttore ma una volta arrivato al centro dello studio, ha cambiato idea. Come mai? Il cavaliere ha voluto scusarsi e non subito tutti hanno capito che cosa stesse accadendo. Le scuse di Fabio erano rivolte a Tina Cipollari che però non era presente in studio e anche per questo, non subito tutti hanno capito che cosa volesse dire il cavaliere che nelle passate puntate si era messo in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 maggio 2022) Puntata dedicata alla sfilata quella diin onda oggi, 25 maggio 2022. Nello studio di Canale 5 i cavalieri hanno sfilato cercando di conquistare lecon l’arma della seduzione. Tra gli altri, anche il fotografo, è stato protagonista in passerella. Aveva scelto di suonare una canzone alla tastiera, per mostrare le sue doti da conquistare e da seduttore ma una volta arrivato al centro dello studio, ha cambiato idea. Come mai? Il cavaliere ha voluto scusarsi e non subito tutti hanno capito che cosa stesse accadendo. Ledierano rivolte ache però non era presente in studio e anche per questo, non subito tutti hanno capito che cosa volesse dire il cavaliere che nelle passate puntate si era messo in ...

