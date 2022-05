WWE: Seconda opportunità per Becky Lynch, ci sarà anche lei ad Hell In A Cell per il titolo (Di martedì 24 maggio 2022) La scorsa settimana, dopo l’abbandono dell’arena da parte di Sasha e Naomi, la WWE ha dovuto cambiare i piani in corso e nel Main Event di Raw si sono scontrate solamente Becky Lynch e Asuka, rispetto al match a sei donne previsto. L’incontro se l’è aggiudicato Asuka diventando così #1 contender per il titolo di Raw detenuto da Bianca Belair. Stanotte a Becky è stato garantito un rematch con la possibilità, in caso di vittoria, di essere inserita nel match titolato ad HIAC. sarà triple threat anche questa settimana le due donne si sono prese il Main Event di Raw, anche questa settimana a bordo ring si è accomodata la campionessa Bianca Belair. L’incontro si è sviluppato molto fuori dal ring con Asuka che ha rischiato in diverse occasioni di perdere per ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 24 maggio 2022) La scorsa settimana, dopo l’abbandono dell’arena da parte di Sasha e Naomi, la WWE ha dovuto cambiare i piani in corso e nel Main Event di Raw si sono scontrate solamentee Asuka, rispetto al match a sei donne previsto. L’incontro se l’è aggiudicato Asuka diventando così #1 contender per ildi Raw detenuto da Bianca Belair. Stanotte aè stato garantito un rematch con la possibilità, in caso di vittoria, di essere inserita nel match titolato ad HIAC.triple threatquesta settimana le due donne si sono prese il Main Event di Raw,questa settimana a bordo ring si è accomodata la campionessa Bianca Belair. L’incontro si è sviluppato molto fuori dal ring con Asuka che ha rischiato in diverse occasioni di perdere per ...

