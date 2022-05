Vincent Cassel e Tina Kunakey, amore da red carpet (Di martedì 24 maggio 2022) L’attore e la modella sfilano al Festival di Cannes, in occasione della proiezione di Crimes of the Future: lui impeccabile, in total black, lei in verde, con una nuova acconciatura, che lo guarda sognante. Mano nella mano, innamoratissimi Leggi su vanityfair (Di martedì 24 maggio 2022) L’attore e la modella sfilano al Festival di Cannes, in occasione della proiezione di Crimes of the Future: lui impeccabile, in total black, lei in verde, con una nuova acconciatura, che lo guarda sognante. Mano nella mano, innamoratissimi

Advertising

herrkor : RT @ahsokathanoss: Tina Kunakey e Vincent Cassel no #CannesFilmFestival - zazoomblog : Cannes 75 Tina Kunakey e Vincent Cassel splendidi sul red carpet tra abbracci e palpatine - #Cannes #Kunakey… - UBrignone : RT @WeCinema: Sul red carpet serale in occasione della proiezione di 'Crimes Of the Future' ecco a voi: ??? Rebecca Hall ??? Maggie Gylle… - tvaq204 : RT @vogue_italia: Avvistati: Tina Kunakey e Vincent Cassel a Cannes?? - - -> - filglor : RT @vogue_italia: Avvistati: Tina Kunakey e Vincent Cassel a Cannes?? - - -> -