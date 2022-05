Vaiolo scimmie: segnalato primo caso anche in Lombardia (Di martedì 24 maggio 2022) segnalato anche in Lombardia il primo caso di positività al Vaiolo delle scimmie. Il laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell'Ospedale Sacco di Milano ha infatti confermato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022)inildi positività aldelle. Il laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell'Ospedale Sacco di Milano ha infatti confermato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - HuffPostItalia : Vaiolo delle scimmie: iniziamo a non ospitare in casa animali selvatici o esotici - infoitsalute : Vaiolo delle scimmie, ancora un caso a Roma: è una persona rientrata dalla Germania - tabarro63 : RT @FabrizioDelpret: Comunque più che del vaiolo delle scimmie, io mi preoccuperei dell’idiozia degli “umani” #novax e #nomask che hanno in… -