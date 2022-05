Vaiolo scimmie: laboratorio Sacco conferma positività caso Lombardia (Di martedì 24 maggio 2022) Milano, 24 mag. (Adnkronos) - "Il laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell'Ospedale Sacco ha confermato la diagnosi di positività del campione prelevato da un paziente che presentava sintomi riconducibili al Vaiolo delle scimmie". Così la direzione Welfare della Regione conferma quanto anticipato dall'Adnkronos sul primo caso di un paziente positivo al Vaiolo delle scimmie in Lombardia. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Milano, 24 mag. (Adnkronos) - "Ildi Microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell'Ospedalehato la diagnosi didel campione prelevato da un paziente che presentava sintomi riconducibili aldelle". Così la direzione Welfare della Regionequanto anticipato dall'Adnkronos sul primodi un paziente positivo aldellein

Advertising

Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - rtl1025 : ?? Primo caso di vaiolo delle scimmie in #Toscana: all'ospedale San Donato di #Arezzo ricoverato un uomo di 32 anni… - GiulioMattu : Ma andate a quel paese, avete frantumato i maroni, terroristi della paura - Bluerose6898 : RT @AxlGuidato: L'informatore cinese Miles Guo: 'Il vaiolo delle scimmie è solo una scusa! È il disastro del vaccino Covid causato dai vacc… -