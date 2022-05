Uomini e Donne | Terremoto al centro dello studio: “Non è mai troppo tardi”, lasciano il programma insieme (Di martedì 24 maggio 2022) Nuovo scoppiettante appuntamento con il dating show Uomini e Donne su Canale 5: proposta inaspettata al centro dello studio Lo studio di Uomini e Donne (screenshot Witty)Manca sempre meno all’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne: il dating show si è ancora una volta rivelato un format di punta di Canale 5. Nel corso di questi ultimi appuntamenti si prepara anche a regalare come sempre alcuni colpi di scena. Anche nella puntata in onda questo pomeriggio, il pubblico potrà assistere ad una svolta clamorosa e che vede protagonisti due seguitissimi personaggi del format. Protagonisti di questa puntata saranno ancora una volta Riccardo Guarnieri e Ida Platano al centro di una storia che dura ... Leggi su direttanews (Di martedì 24 maggio 2022) Nuovo scoppiettante appuntamento con il dating showsu Canale 5: proposta inaspettata alLodi(screenshot Witty)Manca sempre meno all’ultima puntata di questa stagione di: il dating show si è ancora una volta rivelato un format di punta di Canale 5. Nel corso di questi ultimi appuntamenti si prepara anche a regalare come sempre alcuni colpi di scena. Anche nella puntata in onda questo pomeriggio, il pubblico potrà assistere ad una svolta clamorosa e che vede protagonisti due seguitissimi personaggi del format. Protagonisti di questa puntata saranno ancora una volta Riccardo Guarnieri e Ida Platano aldi una storia che dura ...

Advertising

fleinaudi : Oggi, a casa dei liberali, la Prima Viceministra degli Esteri Ucraina con delega all'integrazione europea… - matteosalvinimi : Milano, infastidisce i clienti di un bar e poi dà in escandescenze per strada minacciando di ferirsi. Fermato con l… - gualtierieurope : Buon lavoro ai nuovi 160 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che entrano in servizio. Donne e uomini che s… - dietilammina : @LalienoJ Ma che poi è vero pure che molte donne tendono a evitare gli uomini sovrappeso ma finisce là nei confront… - venusssag : farei notare che 'tutte le donne sono *****' è ok ma se io dico che odio gli uomini dopo tutte le notizie che si se… -