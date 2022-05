(Di martedì 24 maggio 2022)è uno dei nuovi giudici di X: adesso è. La voce era nell’aria ormai da settimana ma la notizia è stata confermata da Sky solo oggi. È considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea ed approda a Xquest’anno. Per lui è un vero e proprio debutto alladi un talent show musicale. Si è fatto conoscere come rapper, cantautore e produttore musicale, ma si è fatto apprezzare al Festival di Sanremo, in gara nella categoria dei Campioni lo scorso febbraio. Nel suo percorso artistico vanta all’attivo dieci album, tra cui spiccano Musica senza musicisti (del 2006) e Di vizi di forma virtù (2008). Alle sue spalle anche numerose collaborazioni ...

D'Amico è il terzo giudice confermato al tavolo di #XF2022 , dopo i già annunciati Fedez e ... Anche quest'anno RTL 102.5 è la radiodi X Factor. La radio più ascoltata d'Italia ...... Ariete, Beba, Cara,D'Amico, Fedez, Frada, Ghali, J - AX, Miles, MYDRAMA, M¥SS KETA, Nitro,...00 in diretta su Italia 1 , partner, e in streaming su Mediaset Infinity. L'... Ufficiale Dargen D’Amico a X Factor 2022, tutto sulla nuova giuria X Factor 2022 delinea la sua nuova giuria e si prepara alla 16esima edizione, da metà settembre su Sky Uno e Now.Un’altra domenica in musica al Parco Commerciale Casamassima, per l’ultima selezione prima della Finale del 22 maggio. Attraverso interpretazioni molto emozionanti e di altissimo livello hanno guadagn ...