Traffico Roma del 24-05-2022 ore 20:00 (Di martedì 24 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata esterna del raccordo fine dalla Roma Fiumicino a via Tuscolana a rallentare ulteriormente la circolazione anche un veicolo in panne in prossimità dell'uscita di via Appia in carreggiata interna file tra la cassa della Salaria tra Bufalotta e Prenestina in tangenziale file tra Corso Francia e la Salaria direzione San Giovanni rallentamenti e code a tratti verso l'olimpico tra Batteria Nomentana Salaria al Casilino incidente in via dei Ruderi Di casacalda all'incrocio con via dei Colombi Ci sono rallentamenti e per un incidente avvenuto nelle scorse ore continua ad essere in fila il Traffico della Colombo in direzione Ostia da raccordo a via di Malafede lunghe code per Traffico in via Ardeatina tra via delle Sette Chiese e via di San Sebastiano

