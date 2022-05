The Staircase, una nuova serie true crime in arrivo su Sky (Di martedì 24 maggio 2022) Dall’8 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva The Staircase – Una morte sospetta il true crime drama con Colin Firth e Toni Collette. Il Premio Oscar e vincitore del BAFTA, Colin Firth, interpreterà Michael Peterson e Toni Collette sarà Kathleen Peterson. Nel 2001, Kathleen Peterson è stata trovata morta in fondo alle scale della casa che condivideva con il marito, il romanziere Michael Peterson. Poco dopo, il marito fu accusato di omicidio di primo grado. Il processo che seguì fu pieno di colpi di scena e teorie stravaganti. Il bizzarro caso è stato oggetto di innumerevoli podcast crime, di una docuserie su Netflix e ora è stato adattato dalla HBO Max in una nuova miniserie drammatica. Cosa dobbiamo aspettarci da The Staircase – ... Leggi su velvetmag (Di martedì 24 maggio 2022) Dall’8 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva The– Una morte sospetta ildrama con Colin Firth e Toni Collette. Il Premio Oscar e vincitore del BAFTA, Colin Firth, interpreterà Michael Peterson e Toni Collette sarà Kathleen Peterson. Nel 2001, Kathleen Peterson è stata trovata morta in fondo alle scale della casa che condivideva con il marito, il romanziere Michael Peterson. Poco dopo, il marito fu accusato di omicidio di primo grado. Il processo che seguì fu pieno di colpi di scena e teorie stravaganti. Il bizzarro caso è stato oggetto di innumerevoli podcast, di una docusu Netflix e ora è stato adattato dalla HBO Max in unaminidrammatica. Cosa dobbiamo aspettarci da The– ...

