Texas, spari in scuola elementare: morti 2 bimbi, molti feriti (Di martedì 24 maggio 2022) Ultim'ora Roma, 24 maggio 2022 - Due bambini sono morti e 13 sarebbero feriti in una scuola elementare a Uvalde, nei pressi di San Antonio, in Texas. Secondo Abc News, l'uomo sospettato di aver ...

