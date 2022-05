Tecnica - Maserati MC20 | il segreto di Nettuno

Leggi su quattroruote

(Di martedì 24 maggio 2022) Le prove su strada di Quattroruote includono un'analisi delle caratteristiche tecniche della vettura in esame. Questa settimana ci occupiamo del motore della. Il cuore dellaè il motore, di cui la Casa rivendica orgogliosamente la paternità , la produzione (che si compie in un nuovo reparto della storica fabbrica di via Ciro Menotti, a Modena) e le peculiarità . Che non sono certo l'architettura V6 con angolo di 90 gradi, la sovralimentazione con due turbo e la lubrificazione con carter secco, caratteristiche pressoché scontate in un propulsore destinato a una sportiva, quanto la particolarità della precamera (brevettata). Secondo i tecnici modenesi, questa deriva dalla Formula 1 e consente di accelerare e rendere più completa la combustione, in modo da aumentare l'efficienza del motore e la ...