Street View compie 15 anni | tutte le novità

Leggi su agi

(Di martedì 24 maggio 2022) AGI - L'obiettivo era una mappa a 360 gradi del mondo. Quella mappa si chiamae dalla idea del cofounder di Google (oggi controllata dalla holding Alphabet) Larry Page sono passati esattamente 15: tre lustri, 220 miliardi di foto, 100 tra Paesi e territori coinvolti, per essere precisi. Per aggiornare il servizio, in occasione dell'versario, a Mountainstanno pensando aduna serie di, legate all'hardware (allo sviluppo della telecamera) e al software, in una chiave emotiva, legata al tempo che passa (update disponibili da oggi). In questo quadro, come la compagnia ricorda, vanno considerati anche i 25 miliardi di aggiornamenti che da, grazie a tecnologie di Intelligenza Artificiale, vengono utilizzati in ...