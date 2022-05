Spinazzola: "Ho temuto di non farcela. Ora voglio la Conference League" (Di martedì 24 maggio 2022) Il giallorosso ora ha nel mirino la finale di Conference League , e in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato dopo il suo rientro. Sulle sue condizioni: 'Mi sento bene. Ora ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 24 maggio 2022) Il giallorosso ora ha nel mirino la finale di, e in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato dopo il suo rientro. Sulle sue condizioni: 'Mi sento bene. Ora ...

Advertising

siamo_la_Roma : ?? Le parole di #Spinazzola ?? Dalla paura di non farcela alla finale di #Tirana ?? 'Posso giocare anche un minuto o… - VoceGiallorossa : ??? Spinazzola: 'C'è stato un momento in cui ho temuto di non farcela' #ASRoma - Ftbnews24 : Roma, la rinascita di Spinazzola: “Ho temuto di non farcela, ora voglio la Conference League” #SerieA - erporomarchese : RT @PagineRomaniste: #Spinazzola: '#Roma piazza fantastica, c’è un popolo che ti spinge. Questo gruppo è unito come quello della #Nazionale… - PagineRomaniste : #Spinazzola: 'Quando ho detto che sarei rientrato a novembre ero consapevole di quello che dicevo. Nei primi tempi… -