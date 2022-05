Problemi con fatturazione elettronica Aruba il 24 maggio, contatti assistenza telefonica (Di martedì 24 maggio 2022) Ci sono dei Problemi con fatturazione elettronica Aruba registrati in questo martedì 24 maggio. Il servizio non funziona a dovere in questa giornata per coloro che hanno bisogno, naturalmente per lavoro, di emettere l’importante documento. Di seguito sono elencati i dettagli relativi alle anomalie in corso dall’inizio di questa giornata. Il servizio Downdetector segnala qualche decina di testimonianze di persone interessate da Problemi con fatturazione elettronica Aruba. Il numero non è imponente, questo è chiaro, per la natura di nicchia del servizio, necessario esclusivamente maggiormente a professionisti e responsabili di aziende medio-piccole. Come visibile anche nel tweet in chiusura articolo, al momento del ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Ci sono deiconregistrati in questo martedì 24. Il servizio non funziona a dovere in questa giornata per coloro che hanno bisogno, naturalmente per lavoro, di emettere l’importante documento. Di seguito sono elencati i dettagli relativi alle anomalie in corso dall’inizio di questa giornata. Il servizio Downdetector segnala qualche decina di testimonianze di persone interessate dacon. Il numero non è imponente, questo è chiaro, per la natura di nicchia del servizio, necessario esclusivamentermente a professionisti e responsabili di aziende medio-piccole. Come visibile anche nel tweet in chiusura articolo, al momento del ...

