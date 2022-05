Milan | Gazzetta | “Tonali ha voglia di vincere tutto con i rossoneri”

Leggi su seriea24

(Di martedì 24 maggio 2022)- La squadraper i trionfi riparte dai suoi punti cardine comeche allasi è lasciato andare con delle dichiarazioni importanti. La squadra di Pioli dopo la festa pensa già al futuro cime suoi giocatori, comeche preso davvero dal momento ha dichiarato di volerancora moltissimo. Ma ad oggi alla squadra rossonera non resta che festeggiare un traguardo davvero meritato per quello che si è visto in questo finale di campionato, ma non solo. “, ho fame di Champions”. Queste le parole di Sandro, centrocampista rossonero, che Ladello Sport riporta in apertura in prima pagina nell’edizione odierna. Il classe 2000 è chiaro: “Sono pronto a tatuarmi tanti ...