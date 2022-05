LIVE Bronzetti-Ostapenko 1-6 0-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: la lettone piazza il doppio break nel 2° set (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 doppio fallo della lettone che si lamenta della chiamata tardiva. 30-0 Risposta lunga di Bronzetti. 15-0 Ace centrale di Ostapenko. 0-3 ALTRO break DI Ostapenko! Non c’è storia sin qui… 15-40 BRAVA E FORTUNATA CON IL DIRITTO! DUE PALLE break Ostapenko 15-30 ALTRO DIRITTO PAZZESCO! Bronzetti prova a difendersi ma non può nulla contro la campionessa del 2017. 15-15 Rovescio vincente in risposta della lettone. 15-0 In corridoio il passante di diritto di Ostapenko. 0-2 break confermato dalla lettone che è dominante sin qui. 40-30 Servizio e diritto lungolinea della classe 1997. 30-30 Altro ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15fallo dellache si lamenta della chiamata tardiva. 30-0 Risposta lunga di. 15-0 Ace centrale di. 0-3 ALTRODI! Non c’è storia sin qui… 15-40 BRAVA E FORTUNATA CON IL DIRITTO! DUE PALLE15-30 ALTRO DIRITTO PAZZESCO!prova a difendersi ma non può nulla contro la campionessa del 2017. 15-15 Rovescio vincente in risposta della. 15-0 In corridoio il passante di diritto di. 0-2confermato dallache è dominante sin qui. 40-30 Servizio e diritto lungolinea della classe 1997. 30-30 Altro ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Bronzetti-Ostapenko 0-1 Roland Garros 2022 in DIRETTA: si comincia sul campo 14! - #Bronzetti-Ostapenko… - zazoomblog : LIVE – Bronzetti-Ostapenko 1-3 primo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Bronzetti-Ostapenko #primo… - sportface2016 : #Tennis #RolandGarros LIVE - Segui in tempo reale il match d'esordio di Lucia #Bronzetti, opposta a Jelena… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Roland Garros 2022 - In attesa di esordire in doppio, Lucia Bronzetti debutta in singolare contro la… - zazoomblog : LIVE – Bronzetti-Ostapenko primo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Bronzetti-Ostapenko #primo… -