Leo Gassman: «Non sono un eroe» (Di martedì 24 maggio 2022) Non chiamatelo «figlio d'arte», perché Leo Gassman (giustamente), ne è un po' stufo, e lo chiarisce subito: «È una connotazione semplicemente ridondante. sono fiero della mia famiglia, onorato degli obbiettivi che ha raggiunto, ho un amore estremo nei confronti di mio padre (l'attore Alessandro, ndr) e mio nonno (Vittorio, ndr), ma faccio un percorso diverso, seppur parallelo». Sì, perché Leo Gassman alla recitazione ha preferito la musica: ha abbracciato la chitarra a sette anni, a nove ha superato le selezioni per il Conservatorio di Santa Cecilia e soprattutto il tempo ha dato merito al suo talento. 24 anni, cantautore con in tasca una vittoria a Festival di Sanremo 2020 nella categoria "Nuove Proposte" con il brano Vai bene così, poco dopo essere arrivato in semifinale a X Factor, ha già pronto il nuovo album. «È stata una scelta ... Leggi su gqitalia (Di martedì 24 maggio 2022) Non chiamatelo «figlio d'arte», perché Leo(giustamente), ne è un po' stufo, e lo chiarisce subito: «È una connotazione semplicemente ridondante.fiero della mia famiglia, onorato degli obbiettivi che ha raggiunto, ho un amore estremo nei confronti di mio padre (l'attore Alessandro, ndr) e mio nonno (Vittorio, ndr), ma faccio un percorso diverso, seppur parallelo». Sì, perché Leoalla recitazione ha preferito la musica: ha abbracciato la chitarra a sette anni, a nove ha superato le selezioni per il Conservatorio di Santa Cecilia e soprattutto il tempo ha dato merito al suo talento. 24 anni, cantautore con in tasca una vittoria a Festival di Sanremo 2020 nella categoria "Nuove Proposte" con il brano Vai bene così, poco dopo essere arrivato in semifinale a X Factor, ha già pronto il nuovo album. «È stata una scelta ...

Advertising

CeterinaD : @GassmanGassmann Congratulazioni alla famiglia Gassman e a Leo per il traguardo che ha raggiunto con affianco una f… - FrancescoTedes2 : RT @1970Germano: Musica e solidarietà, contro la guerra La serata promossa dai @gxlapace della Comunità di Sant’Egidio per dire basta al co… - 1970Germano : Musica e solidarietà, contro la guerra La serata promossa dai @gxlapace della Comunità di Sant’Egidio per dire bast… - VelvetMagIta : Play Music Stop War: artisti sul palco per dire “no” alla guerra #VelvetMag #Velvet - AntonioFantastk : RT @RadioR101: #R101News: la gioia di papà #AlessandroGassman per la laurea di #LeoGassman, 'Il mio premio più grande. ??????' https://t.co… -