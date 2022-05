Laura Morante contro Nanni Moretti : “non siamo più amici” (Di martedì 24 maggio 2022) A distanza di anni, Laura Morante si riversa contro Nanni Moretti, regista che la scelse come protagonista del film Palma d’oro “La stanza del Figlio“. L’attrice al Corriere della Sera svela il retroscena “Non mi ha voluta a Cannes…Non siamo più amici” Laura Morante e Nanni Moretti: “Non posso ricordare nulla di quella premiazione” L’attrice risponde così alle domande del giornalista, che le ricorda la premiazione del film nel 2001, dopo che l’Italia non vinceva da ben 23 anni Ricordi? Non posso averli perché non ero alla premiazione…l’unica del cast. Perchè? Bisogna chiederlo a lui. Suppongo che non voleva che ci fossi. Laura Morante, estratto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) A distanza di anni,si riversa, regista che la scelse come protagonista del film Palma d’oro “La stanza del Figlio“. L’attrice al Corriere della Sera svela il retroscena “Non mi ha voluta a Cannes…Nonpiù: “Non posso ricordare nulla di quella premiazione” L’attrice risponde così alle domande del giornalista, che le ricorda la premiazione del film nel 2001, dopo che l’Italia non vinceva da ben 23 anni Ricordi? Non posso averli perché non ero alla premiazione…l’unica del cast. Perchè? Bisogna chiederlo a lui. Suppongo che non voleva che ci fossi., estratto ...

