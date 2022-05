La stagione si apre con una raffica di multe ai bagnanti, furia operatori: 'Diserteremo la cerimonia per la Bandiera blu' (Di martedì 24 maggio 2022) FANO - Esordio con protesta per la nuova stagione balneare a Fano . Andrea Giuliani di Confartigianato segnala infatti 'contravvenzioni a raffica' a Torrette e Ponte Sasso, annunciando fin d'ora che, ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 24 maggio 2022) FANO - Esordio con protesta per la nuovabalneare a Fano . Andrea Giuliani di Confartigianato segnala infatti 'contravvenzioni a' a Torrette e Ponte Sasso, annunciando fin d'ora che, ...

