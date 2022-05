Johnny Depp – Amber Heard, parla Courtney Love: “Lui mi ha fatto la rianimazione polmonare quando sono andata in overdose, mi ha salvata” (Di martedì 24 maggio 2022) “Non voglio davvero esprimere giudizi pubblicamente. Voglio solo dirvi che Johnny mi ha fatto la rianimazione cardio polmonare nel 1995, quando sono andata in overdose fuori dal Viper Room“: così Courtney Love in uno dei video postati sui social nei quali racconta del suo rapporto con Johnny Depp. L’attrice non ha testimoniato a quello che è probabilmente il processo più mediatico degli ultimi anni, in corso a Fairfax, in Virginia. Nel dibattimento, Amber Heard è alla sbarra per aver diffamato Depp in un articolo pubblicato nel dicembre 2018 sul Washington Post. Nell’articolo, senza mai alludere direttamente a Depp, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) “Non voglio davvero esprimere giudizi pubblicamente. Voglio solo dirvi chemi halacardionel 1995,infuori dal Viper Room“: cosìin uno dei video postati sui social nei quali racconta del suo rapporto con. L’attrice non ha testimoniato a quello che è probabilmente il processo più mediatico degli ultimi anni, in corso a Fairfax, in Virginia. Nel dibattimento,è alla sbarra per aver diffamatoin un articolo pubblicato nel dicembre 2018 sul Washington Post. Nell’articolo, senza mai alludere direttamente a, ...

