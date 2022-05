Isola 16, Alessandro Iannoni conquista il pubblico: “Hai vinto tu” (Di martedì 24 maggio 2022) Isola 16, Alessandro Iannoni ha scelto di tornare in Italia per riprendere a studiare all’Università. Per il pubblico è lui il vincitore Alessandro Iannoni ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi per tornare a studiare. Nonostante i tentativi di tutti di convincerlo a restare il dovere ha avuto la meglio su un ragazzo d’oro e gentile che ha saputo conquistare il pubblico del reality, tanto che sul web i messaggi per lui sono tutti positivi e la gente pensa che sia lui il vero vincitore del programma Mediaset. Prima di andare via dal gioco ad ognuno ha regalato delle belle parole, soprattutto alla sua mamma, Carmen Di Pietro, che non è riuscita a trattenere le lacrime: “Il rapporto che ho con mamma ormai avete imparato a conoscerlo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 maggio 2022)16,ha scelto di tornare in Italia per riprendere a studiare all’Università. Per ilè lui il vincitoreha deciso di abbandonare l’dei Famosi per tornare a studiare. Nonostante i tentativi di tutti di convincerlo a restare il dovere ha avuto la meglio su un ragazzo d’oro e gentile che ha saputore ildel reality, tanto che sul web i messaggi per lui sono tutti positivi e la gente pensa che sia lui il vero vincitore del programma Mediaset. Prima di andare via dal gioco ad ognuno ha regalato delle belle parole, soprattutto alla sua mamma, Carmen Di Pietro, che non è riuscita a trattenere le lacrime: “Il rapporto che ho con mamma ormai avete imparato a conoscerlo ...

IsolaDeiFamosi : Alessandro ha scelto di non proseguire questa avventura, la sua scelta sarà definitiva? #Isola - IlContiAndrea : Ma lasciate che #Alessandro torni all’Università. Ce ne fossero così… #Isola - IsolaDeiFamosi : Alessandro ha fatto la sua scelta: abbandona il gioco. Per lui l’avventura sull’isola si conclude stasera #Isola - 361_magazine : Isola 16, Alessandro Iannoni ha scelto di tornare in Italia per riprendere a studiare all'Università. Per il pubbli… - Sabry26041 : @IsolaDeiFamosi Un possibile vincitore, peccato …. Ma indipendentemente da studio o non studio, un reality come que… -