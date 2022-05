(Di martedì 24 maggio 2022) “Sono necessari maggioria favore dell’” e, in particolare, degli “operatori dei trasporti e della logistica chemantenuto ilin piedilae orala guerra”. Ad affermarlo a margine del primo evento del road show “Alis on Tour”, in corso a Roma presso la sede nazionale dell’Associazione, è il presidente. “L’attuale conflitto – ha detto ancora il numero uno di Alis – ha causato un aumento dei costi delle materie prime, pertanto è necessario che questi, dal 2022 al 2030, arrivino almeno fino a 100 milioni di euro. Finora, infatti, sono stati fondamentali per ridurre i costi del trasporto e, soprattutto, per permettere una riduzione dei ...

Così il presidente di Alis,Grimaldi, in occasione dell'evento "Alis on tour". "Transizione ecologica - ha spigato - vuol dire transizione modale,, con il sostegno di contributi ...Così come per gli interventi di Alberto Giaccardi, segretario di Fai eRossi, segretario di ...sottoutilizzato e da valorizzare in un'ottica di integrazione per raggiungere unadi ... Intermodalità, Guido Grimaldi: Più contributi per i trasportatori, hanno salvato il Paese durante la pandemia - Ildenaro.it