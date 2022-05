Incidente per Antonello Venditti: “Non sono molto fortunato”, il video sui social (Di martedì 24 maggio 2022) Incidente per Antonello Venditti. Il cantautore romano, sempre in contatto con i suoi fan attraverso i social, ha pubblicato un video in cui esordisce con: “Devo fare due annunci”. La voce di Notte Prima Degli Esami si trova nel patio della sua abitazione, seduto con i suoi nuovi “occhiali da notte” di cui dice: “Almeno ce vedo”. Da buon tifoso romanista, Antonello Venditti pensa alla finale della Conference League che si terrà a Tirana e che vedrà la Roma battersi contro il Feyenoord. Il cantautore si domanda se sarà in forze per seguire questa trasferta. Il motivo? Venditti si è ferito ad un ginocchio. Il cantautore mostra la ferita ai suoi fan, con il ginocchio avvolto nel ghiaccio: “Vi annuncio due cose”, inizia, e continua: “La prima è che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 maggio 2022)per. Il cantautore romano, sempre in contatto con i suoi fan attraverso i, ha pubblicato unin cui esordisce con: “Devo fare due annunci”. La voce di Notte Prima Degli Esami si trova nel patio della sua abitazione, seduto con i suoi nuovi “occhiali da notte” di cui dice: “Almeno ce vedo”. Da buon tifoso romanista,pensa alla finale della Conference League che si terrà a Tirana e che vedrà la Roma battersi contro il Feyenoord. Il cantautore si domanda se sarà in forze per seguire questa trasferta. Il motivo?si è ferito ad un ginocchio. Il cantautore mostra la ferita ai suoi fan, con il ginocchio avvolto nel ghiaccio: “Vi annuncio due cose”, inizia, e continua: “La prima è che ...

Advertising

marattin : Mi dispiace per lei, ma non ho fatto nessun incidente mortale andando in studio. E anzi vado pure a mangiare ora. M… - fanpage : Da quattro anni la mamma di Lorenzo porta una rosa sul luogo nel quale il figlio ha perso la vita in un incidente c… - Agenzia_Ansa : Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio a Imola. La vittima è un uomo di 43 anni, deceduto per le gravi ferite… - BabboleoNews : #Genova lunghe code in corso Europa e viale Brigate Partigiane, a causa del traffico intenso e di un incidente. In… - ClementeUol : Intervenne per un incidente stradale in cui morì un giovane e gli rubò il cellulare: condannato vigile del fuoco… -