Incendio a Roma, malato di Alzheimer muore davanti a moglie e nipoti (Di martedì 24 maggio 2022) La moglie ha cercato di alzarlo dal letto, sul quale era costretto, senza però riuscirci. Salvi i due nipoti che erano in casa con la coppia Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 maggio 2022) Laha cercato di alzarlo dal letto, sul quale era costretto, senza però riuscirci. Salvi i dueche erano in casa con la coppia

Advertising

vigilidelfuoco : #Roma, intervento in corso per #incendio di un’abitazione in via Agostino Richelmy, quartiere Aurelio: soccorse con… - infoitinterno : Spaventoso incendio in un appartamento a Roma, uomo muore tra le fiamme - jackfollasb : Roma, incendio in un attico vicino a San Pietro: pensionato muore tra le fiamme. Nipotini messi in salvo dai pompie… - Paoloboi69 : RT @vigilidelfuoco: #Roma, intervento in corso per #incendio di un’abitazione in via Agostino Richelmy, quartiere Aurelio: soccorse con l'a… - expo_technology : RT @vigilidelfuoco: #Roma, intervento in corso per #incendio di un’abitazione in via Agostino Richelmy, quartiere Aurelio: soccorse con l'a… -