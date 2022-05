Il Pagellone della Serie A 21 22

(Di martedì 24 maggio 2022) Si è chiuso il campionato italiano 21/22. Un campionato avvincente vinto dal Milan all’ultima giornata dopo una lotta cittadina con i cugini interisti. E’ stato l’anno del ritornoFiorentina in Europa, ma anche quello dei flop di Juventus, Genoa, Atalanta. Poi c’è il miracolo Salernitana firmato Nicola e la tragica retrocessione del Cagliari. Ecco .A 21/22: quali sono i voti delle prime quattro? Milan 10: stagione epica che entrerà nella storia del club. Squadra giovane costruita sapientemente da Massara e Maldini senza spendere cifre folli. Il lavoro di Pioli è stato egregio, ha resuscitato il Milan impostando la squadra con un gioco propositivo e una mentalità vincente. Non era la squadra più forte, ha ribaltato i pronostici. Nessuno pensava che il Milan potesse alzare il titolo ...

Advertising

LucaRuss0 : FOCUS, Il pagellone della stagione. La difesa - MondoBN : FOCUS, Il pagellone della stagione. La difesa - infoitsport : Promossi e bocciati, il pagellone della Serie A 2021/2022 - Toro_News : ??| PAGELLONE Il pagellone della stagione di Ola #Aina: il nigeriano non raggiunge la sufficienza - Rhombus77 : @Casa_Inter @AngelOne_ Le mie pagellone della stagione di Handanovic 6 Skriniar 9 De Vrij 7 Bastoni 7,5 Dumfries… -

... il Torino si è stretto intorno al suo nuovo leader Bremer, consacrato definitivamente come uno dei migliori difensori del campionato e pietra preziosaprossima sessione di mercato. Grazie a un ...Il tridente offensivo, tutti in doppia cifra, è il futuronostra Nazionale Italiana, con Scamacca, Berardi e Raspadori che possono vantare l'interesse dei più grandi club mondiali. La società ...Si è conclusa un'annata dai due volti per la Primavera del Torino. Una stagione iniziata benissimo dai ragazzi di Coppitelli, che però alla fine hanno rischiato di dover lottare per non finire ai play ...Tudor deus ex machina, D’Amico saluta con un altro capolavoro Chiuso un campionato decisamente ricco di soddisfazioni, è giunto il momento di tirare le somme sul rendimento avuto durante quest’ultima ...