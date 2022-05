Il Benevento che verrà, tra possibili ribaltoni e colpi di scena (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’amarezza dell’eliminazione si è solo affievolita ma non è di certo passata. Probabilmente aumenterà giovedì, quando Monza e Pisa si sfideranno nel primo atto della finale che metterà in palio la serie A. In quel momento, nella mente di qualche tifoso, passerà inevitabilmente un pensiero: “ci saremmo potuti essere noi“. Il calcio va così e i ricordi sono destinati a lasciare presto spazio al futuro. C’è già una nuova stagione che bussa alle porte e il Mondiale in Qatar accorcerà l’estate di molti appassionati. A metà agosto sarà già tempo di un campionato preceduto dall’antipasto della Coppa Italia. Ecco, allora, che in questo scenario si inseriscono i classici interrogativi sul Benevento che verrà. Le risposte, in questo momento, le conosce solo il presidente Oreste Vigorito, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– L’amarezza dell’eliminazione si è solo affievolita ma non è di certo passata. Probabilmente aumenterà giovedì, quando Monza e Pisa si sfideranno nel primo atto della finale che metterà in palio la serie A. In quel momento, nella mente di qualche tifoso, passerà inevitabilmente un pensiero: “ci saremmo potuti essere noi“. Il calcio va così e i ricordi sono destinati a lasciare presto spazio al futuro. C’è già una nuova stagione che bussa alle porte e il Mondiale in Qatar accorcerà l’estate di molti appassionati. A metà agosto sarà già tempo di un campionato preceduto dall’antipasto della Coppa Italia. Ecco, allora, che in questorio si inseriscono i classici interrogativi sulche. Le risposte, in questo momento, le conosce solo il presidente Oreste Vigorito, ...

Advertising

Lega_B : Avete scelto Ahmad Benali come migliore in campo della sfida di ritorno tra Pisa e Benevento. Un gol, quello del c… - Lega_B : Che colpo del Benevento! LAPAGOL ?????????? #SerieBKT - RobertaFazio7 : RT @Lega_B: Avete scelto Ahmad Benali come migliore in campo della sfida di ritorno tra Pisa e Benevento. Un gol, quello del centrocampist… - JFCmarco : @stefanojay Mi va bene, c’è chi perde che in casa col Benevento - eudamone_ : RT @Lega_B: Avete scelto Ahmad Benali come migliore in campo della sfida di ritorno tra Pisa e Benevento. Un gol, quello del centrocampist… -