«Fuori luogo», «Mancanza di rispetto verso gli attuali partner», «Di pessimo gusto, hanno famiglie e figli» sono i commenti dei follower (Di martedì 24 maggio 2022) Sarà stato un momento di nostalgia, oppure il desiderio di condividere con i follower uno scatto dell’album dei ricordi. Fatto sta che l’ultima mossa social di Simona Izzo non è piaciuta affatto ai suoi follower. L’attrice ha pubblicato su Instagram una foto delle nozze della nipote Myriam Catania con Luca Argentero. E tanto è bastato a far insorgere il popolo del web che ritiene quello scatto decisamente inadeguato ora che i due ex hanno preso strade diverse e messo su famiglia con altri partner. Luca Argentero: il timido tenebroso che mette d’accordo tutti guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 24 maggio 2022) Sarà stato un momento di nostalgia, oppure il desiderio di condividere con iuno scatto dell’album dei ricordi. Fatto sta che l’ultima mossa social di Simona Izzo non è piaciuta affatto ai suoi. L’attrice ha pubblicato su Instagram una foto delle nozze della nipote Myriam Catania con Luca Argentero. E tanto è bastato a far insorgere il popolo del web che ritiene quello scatto decisamente inadeguato ora che i due expreso strade diverse e messo su famiglia con altri. Luca Argentero: il timido tenebroso che mette d’accordo tutti guarda le foto ...

Advertising

fuori__luogo : @_anamorfosi_ Eppure succede - fuori__luogo : @Milena22326900 Hai ragione C'è gente in giro pronta a predare sfruttando le debolezze altrui, ti sbranano e poi ti… - fuori__luogo : @I_p_a_z_i_a Che parola eh - dgiorgio73 : @Ubiklandia a prima vista avevo letto Diretta Live Zoo...e devo dire che non mi sembrava cosí fuori luogo... - donatella_lam97 : @gervix4 Paragonare Pioli is on fire con le porcate di ieri mi sembra un tantino fuori luogo,vabbè non è che io pre… -