FI | Giro | Roma più sporca di prima

(Di martedì 24 maggio 2022)– “fa schifo. Via Marsala, alla stazione Termini, è lurida e piena di senza tetto che bivaccano dalla mattina alla sera in condizioni deprecabili. Davvero un bel biglietto da visita per i viaggiatori in arrivo.” “E che dire della salita al Gianicolo? Occupata da un indecente, maleodorante e malsano parcheggio di oltre 20 mini compattatori dell’Ama, allineati e spesso lasciati pieni di immondizia la notte.” “Insomma ladi Gualtieri ripulita in un mese? No. Fa solo più schifo. Se ora si nascondono dietro l’alibi del nuovo termovalorizzatore che verrà,sarà pulita fra dieci anni. Forse”. Lo dichiara in una nota il senatore Francescocon doppia tessera FI-Lega. (Agenzia Dire)