Come cambiano le mafie ai tempi dei social, esperti a confronto a Roma (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Come cambiano le mafie al tempo dei social? Quale ruolo hanno le istituzioni e la giustizia? Come devono comportarsi i media e quale responsabilità hanno le piattaforme di condivisione? Sono alcune delle domande che faranno da filo conduttore alla due giorni, giovedì 26 e venerdì 27 maggio, organizzata dalla Fondazione Magna Grecia in partnership con il Gruppo Pubbliemme – Diemmecom – LaC Network – ViaCondotti21 e l'Università Luiss Guido Carli, dedicata al rapporto tra mafie e social network. "Le mafie dall'iconografia de il Padrino alla penetrazione sui social media" è il primo appuntamento del Corso di Alta Formazione che la Fondazione renderà pienamente operativo dal prossimo autunno. A confrontarsi il 26 maggio, ...

