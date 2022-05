Colpo in gioielleria, caccia ai banditi passati dalle fogne: spariti dopo 100 metri (Di martedì 24 maggio 2022) Lungo sopralluogo della polizia nella rete fognaria da dove sono passati i ladri che hanno svaligiato la gioielleria di Por Santa ... Leggi su lanazione (Di martedì 24 maggio 2022) Lungo sopralluogo della polizia nella rete fognaria da dove sonoi ladri che hanno svaligiato ladi Por Santa ...

Advertising

qn_lanazione : Colpo in gioielleria, caccia ai banditi passati dalle fogne: spariti dopo 100 metri - infoitinterno : Colpo grosso in gioielleria, bottino da mezzo milione - infoitinterno : Firenze, il colpo in gioielleria: i ladri sono tre ma come sono usciti dalle fogne? - corrierefirenze : Sopralluogo nei cunicoli nella zona di Ponte Vecchio: trovato un filo elettrico, il giallo del percorso - infoitinterno : Colpo in gioielleria a Firenze, i ladri sarebbero passati dalle fogne: ispezione alla rete -