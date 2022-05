Advertising

CalcioFinanza : Chelsea, accelerata sulla cessione: si chiude in settimana -

La trattativa per l'argentino prosegue senza intoppi e si attende ormai solo l'decisiva ...non sembra essere felice del suo utilizzo stagionale e sarebbe pronto a lasciare il. ...... al fine di dare un'a quel processo di rinnovamento già iniziato nella scorsa estate. I ... Nel frattempo, la Juventus è ancora interessata a Jorginho (che può lasciare il) se partisse ...(ANSA) - LONDRA, 24 MAG - Se il passaggio di proprietà del Chelsea non si concretizzerà al più presto ... di Lisbona così come con i funzionari della Commissione Europea per accelerare le operazioni, ...Sono ore decisive per il passaggio di proprietà del Chelsea. Se la cessione della società non si ... di Lisbona così come con i funzionari della Commissione Europea per accelerare le operazioni, ed ...