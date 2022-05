Casa del Sole Tv e le fonti di propaganda russa sui laboratori biologici segreti sotto Mariupol (Di martedì 24 maggio 2022) In diverse condivisioni Facebook è possibile trovare un video di Casa del Sole Tv. Tratta dei presunti laboratori di armi biologiche a Mariupol in Ucraina, sotto le acciaierie di Azovstal. Vi sarebbe in particolare una struttura denominata PIT-404. Presente nei sotterranei del complesso metallurgico, vi si troverebbero laboratori per la guerra biologica e del personale Nato. Una narrazione che avevamo già trattato in diversi articoli del progetto Open Fact-checking (per es. qui, qui e qui). Per chi ha fretta: Non vi sono prove che colleghino il complesso metallurgico di Azovstal con dei laboratori biologici, ne che vi sia coinvolto personale Nato. Non vi sono legami accertati tra a società Metabiota, il figlio di Joe Biden e una la struttura ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) In diverse condivisioni Facebook è possibile trovare un video didelTv. Tratta dei presuntidi armi biologiche ain Ucraina,le acciaierie di Azovstal. Vi sarebbe in particolare una struttura denominata PIT-404. Presente nei sotterranei del complesso metallurgico, vi si troverebberoper la guerra biologica e del personale Nato. Una narrazione che avevamo già trattato in diversi articoli del progetto Open Fact-checking (per es. qui, qui e qui). Per chi ha fretta: Non vi sono prove che colleghino il complesso metallurgico di Azovstal con dei, ne che vi sia coinvolto personale Nato. Non vi sono legami accertati tra a società Metabiota, il figlio di Joe Biden e una la struttura ...

