Calcio: Rocchi, 'ai miei arbitri dico grazie, qualcuno ha fatto di tutto per creare problemi' (Di martedì 24 maggio 2022) Firenze, 24 mag. - (Adnkronos) - "qualcuno ha fatto di tutto per crearci problemi: c'è stata una grossa fetta di Calcio che ci ha dato una grossa mano, perché se non avessimo supporto dalle società nel gestire partite complicate io potrei anche smettere. Anche gli errori sono esperienza, perché quando uno va a San Siro, all'Olimpico, al Maradona per la prima volta è difficile reggere l'impatto". Così Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, in occasione della conferenza stampa di fine stagione dell'Aia a Coverciano. "Ogni errore grande fa crescere -aggiunge Rocchi-. Però qualcuno ci ha davvero creato problemi, anche se non faccio nomi, perché ogni volta che finiva una partita veniva rimarcato che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Firenze, 24 mag. - (Adnkronos) - "hadiper crearci: c'è stata una grossa fetta diche ci ha dato una grossa mano, perché se non avessimo supporto dalle società nel gestire partite complicate io potrei anche smettere. Anche gli errori sono esperienza, perché quando uno va a San Siro, all'Olimpico, al Maradona per la prima volta è difficile reggere l'impatto". Così Gianluca, designatore deglidi Serie A e B, in occasione della conferenza stampa di fine stagione dell'Aia a Coverciano. "Ogni errore grande fa crescere -aggiunge-. Peròci ha davvero creato, anche se non faccio nomi, perché ogni volta che finiva una partita veniva rimarcato che ...

Advertising

FalcionelliFede : RT @AIA_it: Il responsabile della CAN Gianluca Rocchi è entrato ufficialmente nella Hall of Fame del #calcio italiano. La cerimonia ieri a… - 1908Gio : RT @AIA_it: Il responsabile della CAN Gianluca Rocchi è entrato ufficialmente nella Hall of Fame del #calcio italiano. La cerimonia ieri a… - AIA_it : Il responsabile della CAN Gianluca Rocchi è entrato ufficialmente nella Hall of Fame del #calcio italiano. La cerim… - sportli26181512 : Quanti campioni alla “Hall of Fame” del calcio: tra i 'topic' il Milan, Mou e... il ripescaggio: Quanti campioni al… - forzaroma : #Rocchi: 'Il #Var non è una moviola in campo, serve un percorso psicologico' -