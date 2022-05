Barcellona | un giocatore tornerà dal prestito

Advertising

fabiocavagnera : TUTTI VOGLIONO SATORANSKY Il giocatore, di passaggio a Milano la scorsa settimana, è stato accostato a Efes e Barce… - OlimpiaMiNews : TUTTI VOGLIONO SATORANSKY Il giocatore, di passaggio a Milano la scorsa settimana, è stato accostato a Efes e Barce… - AlessandroMagg4 : TUTTI VOGLIONO SATORANSKY Il giocatore, di passaggio a Milano la scorsa settimana, è stato accostato a Efes e Barce… - Salvato95551627 : RT @alessio_lento: #DiMaria-#Barcellona: c'è stata qualche richiesta di informazioni preliminari, ma non si è andati avanti nei discorsi. A… - AleGallagher02 : RT @alessio_lento: #DiMaria-#Barcellona: c'è stata qualche richiesta di informazioni preliminari, ma non si è andati avanti nei discorsi. A… -

... risultando decisivo nel passaggio del turno del Liverpool contro ilin semifinale di ... Insomma, uncapace di incidere anche non giocando sempre da titolare e che ha la stima di ...... 2022 Nelle ultime ore il 'Mundo Deportivo' ha riportato l'interesse delper Angel Di Maria. Il club blaugrana avrebbe sondato la situazione con l'entourage del, raccogliendo ...Calciomercato Juventus, ormai è quasi sicuro il suo addio. Le quotazioni salgono così come la possibilità di averlo come prossimo acquisto.La Juventus lavora non solo per rinforzare il centrocampo e l’attacco, la dirigenza è concentrata anche sul reparto difensivo, dove andranno sostituiti Chiellini e Alex Sandro, sul piede di partenza.