Anche la zanzara diventa transgenica

(Di martedì 24 maggio 2022) In Florida e California per la prima volta sono stati rilasciati in natura miliardi di esemplari maschi resi sterili dall’ingegneria genetica. Un modo hi-tech per ridurre la trasmissione di infezioni pericolose. Da noi, oltre allatigre, ora abbiamo la coreana e la giapponese. E in futuro, con estati sempre più calde e umide, potrebbero arrivare altri «ospiti» ronzanti. Nel corso della sua breve esistenza (3-4 settimane se è fortunata) unafemmina - è lei a pungere - si accoppia solo una volta. Insomma, fa sesso per un attimo, e poi mai più. Dopo di che se ne va in giro a cercare il suo «pasto di sangue» per nutrire le uova, le depone, la prole nasce e lei, con gli spermatozoi rimasti nel suo organismo, ricomincerà lo stesso ciclo. Se però il maschio fosse sterile, niente nuove generazioni di zanzarine. E lo stesso varrà per le uova ...