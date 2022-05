Amazon vuole consegnare la merce dei negozi dei centri commerciali (Di martedì 24 maggio 2022) AGI - consegnare i pacchi dal centro commerciale a casa tua. In pratica, consentire ai negozianti di spedire i prodotti dei propri negozi, utilizzando il servizio di consegna di Amazon. Questo sta testando la società di Jeff Bezos, che cerca di ampliare i suoi servizi di logistica. In pratica i negozianti si trasformerebbero in ufficio postale e Amazon in un corriere puro. Che vantaggio ne trarrebbe la compagnia di Bezos? Se il programma dovesse diventare una parte permanente delle opzioni di consegna del gigante dell'e-commerce, potrebbe aiutare Amazon ad espandere la varietà di beni che ha a disposizione per la spedizione veloce. Gli acquirenti che desiderano una spedizione in giornata (o al massimo in due) potrebbero mostrare prodotti stoccati ... Leggi su agi (Di martedì 24 maggio 2022) AGI -i pacchi dal centro commerciale a casa tua. In pratica, consentire aianti di spedire i prodotti dei propri, utilizzando il servizio di consegna di. Questo sta testando la società di Jeff Bezos, che cerca di ampliare i suoi servizi di logistica. In pratica ianti si trasformerebbero in ufficio postale ein un corriere puro. Che vantaggio ne trarrebbe la compagnia di Bezos? Se il programma dovesse diventare una parte permanente delle opzioni di consegna del gigante dell'e-com, potrebbe aiutaread espandere la varietà di beni che ha a disposizione per la spedizione veloce. Gli acquirenti che desiderano una spedizione in giornata (o al massimo in due) potrebbero mostrare prodotti stoccati ...

