Aggiornamento GPS graduatorie provinciali e di istituto, scadenza 31 maggio: tutte le info, con FaQ, VIDEO GUIDA completa e Guide per IMMAGINI (Di martedì 24 maggio 2022) GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 e la nota di avvio alle operazioni. Le domande si presenteranno su Istanze online dal 12 maggio al 31 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 maggio 2022) GPSe diper le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 112 del 62022 e la nota di avvio alle operazioni. Le domande si presenteranno su Istanze online dal 12al 31. L'articolo .

