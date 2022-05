"Adesso ti preoccupi?", Capezzone attacca Capuozzo, e lui lo smonta con un gesto (Di martedì 24 maggio 2022) Botta e risposta a Quarta Repubblica. Nella puntata di lunedì 23 maggio andata in onda su Rete 4, protagonisti di un acceso scontro sono Toni Capuozzo e Daniele Capezzone. Il motivo? Ancora una volta le parole dell'ex vicedirettore del Tg5 sui massacri di Bucha. "Toni Capuozzo sa quanto lo stimo e metto la mano sul fuoco sulla sua onestà intellettuale - premette Capezzone - però perdonami: non prenderci per smemorati. Tu in questo studio facevi di fatto appelli alla resa, hai parlato di Bucha come di una messinscena e Adesso ti preoccupi del fatto che qualcuno aiuti gli ucraini?". Una domanda che suona più come una frecciata, tanto che l'interlocutore non attende a replicare: "Questo non è leale, non puoi dire una falsità". Finita qui? Neanche per sogno, visto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Botta e risposta a Quarta Repubblica. Nella puntata di lunedì 23 maggio andata in onda su Rete 4, protagonisti di un acceso scontro sono Tonie Daniele. Il motivo? Ancora una volta le parole dell'ex vicedirettore del Tg5 sui massacri di Bucha. "Tonisa quanto lo stimo e metto la mano sul fuoco sulla sua onestà intellettuale - premette- però perdonami: non prenderci per smemorati. Tu in questo studio facevi di fatto appelli alla resa, hai parlato di Bucha come di una messinscena etidel fatto che qualcuno aiuti gli ucraini?". Una domanda che suona più come una frecciata, tanto che l'interlocutore non attende a replicare: "Questo non è leale, non puoi dire una falsità". Finita qui? Neanche per sogno, visto che ...

