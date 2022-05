23 Maggio 2023 – Russia invita Eurasia a boicottare dollaro e sistema Swift. Nervi tesi tra Grecia e Turchia. Cile, scontri durante proteste studentesche. Marcia indietro di Zelensky, riconquista Crimea avrebbe troppi morti (Di martedì 24 maggio 2022) La Russia farà affidamento solo su se stessa e su quei paesi che hanno dimostrato la loro affidabilità e “non ballano sulla melodia di qualcun altro“. Lo ha annunciato lunedì il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nell’ambito del progetto Gymnasium. E. M. Primakov “100 domande al leader”, a quanto riporta la Tass. “Faremo affidamento solo su noi stessi e su quei paesi che hanno dimostrato la loro affidabilità e che non ‘ballano sulla melodia di qualcun altro’. Se i paesi occidentali tornano in sé e offrono una qualche forma di cooperazione, allora decideremo“. E ha aggiunto che la Russia deve concentrarsi sullo sviluppo dell’Eurasia “senza utilizzare gli strumenti di qualcun altro come il dollaro e il sistema di comunicazione finanziaria Swift ma creando i nostri. Non è così ... Leggi su api.follow (Di martedì 24 maggio 2022) Lafarà affidamento solo su se stessa e su quei paesi che hanno dimostrato la loro affidabilità e “non ballano sulla melodia di qualcun altro“. Lo ha annunciato lunedì il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nell’ambito del progetto Gymnasium. E. M. Primakov “100 domande al leader”, a quanto riporta la Tass. “Faremo affidamento solo su noi stessi e su quei paesi che hanno dimostrato la loro affidabilità e che non ‘ballano sulla melodia di qualcun altro’. Se i paesi occidentali tornano in sé e offrono una qualche forma di cooperazione, allora decideremo“. E ha aggiunto che ladeve concentrarsi sullo sviluppo dell’“senza utilizzare gli strumenti di qualcun altro come ile ildi comunicazione finanziariama creando i nostri. Non è così ...

