Uomini e donne | Tina assente in studio | ecco cosa succede

Leggi su formatonews

(Di lunedì 23 maggio 2022)anticipazioni shock: a quanto sembra nelle prossime puntataCipollari non sarà presente in. Ma come mai? Scopriamo nel dettagliosta accadendo alla nota opinionista. L’1 giugno andrà in onda l’ultima puntata del programma di Maria De Filippi, infatti il dating show è pronto ad andare in vacanza per la pausa estiva. Ma non preoccupatevi,tornerà a settembre con nuove e importanti novità. Intanto, sono già uscite le prima anticipazioni sulle prossime puntate. Siete curiosi di scoprireaccadrà? Vediamolo insieme.CipollariperchéOggi andrà in onda un’altra ...