Ultime Notizie – Giovanni Falcone | 30 anni fa la strage di Capaci

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 23 maggio 2022) Sono passati 30da quel 23 maggio 1992 quando a, sulla strada del ritorno da Roma, il giudice, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro vengono uccisi dalla mafia in un attentato che segnerà per sempre la storia del Paese. Alle 17:58, al passaggio con la scorta per, 1000 kg di tritolo sistemati all’interno di fustini in un cunicolo di drenaggio sotto l’autostrada esplodono investendo in pieno il corteo di auto e uccidendo sul colpo gli agenti Montinaro, Schifani e Dicillo. Un’ora e sette minuti dopo l’attentato,muore dopo alcuni disperati tentativi di rianimazione. Francesca Morvillo, sua moglie, morirà verso le ...